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فتح باب التصويت لانتخابات التجديد النصفي للمهندسين (صور)

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:16 ص
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بوابة الفجر
آيات عامر - أسماء قورة
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فتح قبل قليل، باب التصويت بانتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين المصرية برئاسة المهندس هاني ضاحي النقيب العام، على مقاعد الشعب ونصف مجالس النقابات الفرعية شُعب "الكهربائية، المدنية، الميكانيكية، العمارة"، مطلوب 5 مهندسين ممن أمضوا على تخرجهم أكثر من 15 سنة، وعدد 2 مهندسين، ممن مضى على تخرجهم أقل من 15 سنة، ولمجالس شعب "تعدين وبترول وفلزات، والكيميائية والنووية، الغزل والنسيج"، أكثر من 15 سنة، ومجالس النقابات الفرعية، هو 7 أعضاء من التخصصات الهندسية للشعب

تستمر اللجنة في تلقي أصوات الناخبين المقيدة أسمائهم بكشوف ناخبي اللجنة والمتواجدين داخل مقر الإنتخاب حتي السابعة مساءا وحتي الإنتهاء من الإدلاء بأصواتهم وذلك بعد حصرهم والتحقق من أحقيتهم في الإدلاء بأصواتهم، ويثبت ذلك في محضر إجراءات اللجنة، بإشراف قضائي كامل.

وتجري الإنتخابات بالطريق المباشر وبالإقتراع السري، ويختار كل ناخب حسب شعبته عدد مرشحي مجالس الشعب بمجلس النقابة العامة.

ويتم السماح بسداد الاشتراكات المتأخرة يوم الاقتراع ذاته، ولا يحق للناخب الإدلاء بصوته إلا بعد السداد.

ويعتبر الصوت الانتخابى باطلًا، إذا انتخب العضو عدد أكثر أو أقل من عدد المُرشحين المطلوب، والمُبين ببطاقة الانتخاب، طبقا لأحكام المادة 14 من النظام الداخلى لقانون النقابة.

وتحظر اللجنة استخدام المحمول في تصوير أوراق التصويت أثناء إدلاء الناخبين بأصواتهم، علي أن يلتزم المرشحون بعد إلصاق أى المطبوعات الورقية على مبنى النقابة، ويقتصر فقط لهم باستخدام الدعاية الخاصة بالبانرات.

فتح باب التصويت لانتخابات التجديد النصفي للمهندسين (صور)
فتح باب التصويت لانتخابات التجديد النصفي للمهندسين (صور)
فتح باب التصويت لانتخابات التجديد النصفي للمهندسين (صور)
فتح باب التصويت لانتخابات التجديد النصفي للمهندسين (صور)
فتح باب التصويت لانتخابات التجديد النصفي للمهندسين (صور)
فتح باب التصويت لانتخابات التجديد النصفي للمهندسين (صور)
فتح باب التصويت لانتخابات التجديد النصفي للمهندسين (صور)
فتح باب التصويت لانتخابات التجديد النصفي للمهندسين (صور)
فتح باب التصويت لانتخابات التجديد النصفي للمهندسين (صور)
فتح باب التصويت لانتخابات التجديد النصفي للمهندسين (صور)
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