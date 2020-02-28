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تاريخ مواجهات الأهلي أمام صن داونز.. تفوق أحمر كاسح وهزيمة قاسية

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:13 ص
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بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد النادي الأهلي المصري، لمواجهة فريق صن داونز الجنوب إفريقي، مساء غداً السبت، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من عمر بطولة دوري أبطال إفريقيا.


وتقام مباراة الأهلي أمام صن داونز في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت الإمارات، على أرضية ملعب القاهرة الدولي.


الأهلي وصيف المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا

وكان الأهلي قد تأهل للدور ربع النهائي كوصيف للمجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، خلف النجم الساحلي التونسي متصدر المجموعة برصيد 12 نقطة.


ويستعرض لكم "الفجر الرياضي"، تاريخ مواجهات الأهلي أمام صن داونز، قبل المواجهة المرتقبة.


تقابل الأهلي مع فريق صن داونز قبل موقعة السبت في 6 مباريات، حقق المارد الأحمر الفوز في ثلاث مناسبات، وتعادل مرتين، وتبقى الهزيمة في مباراة واحدة.


سجل الأهلي 9 أهداف في شباك صن داونز بطل جنوب إفريقيا، بينما مُنيت شباكة 8 أهداف.


تتويج أحمر بلقب دوري الأبطال

كانت أول مواجهة تجمع بين الأهلي وصن داونز عام 2001، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تعادل الفريقين في لقاء الذهاب بهدف لكل فريق، وفاز الأهلي إياباً 3/0، وتوج المارد الأحمر باللقب.


تفوق أحمر للمرة الثانية

ثم تقابل الأهلي مع صن داونز عام 2007 في دور الستة عشر من دوري أبطال إفريقيا، تعادل الفريقين ذهاباً بهدفين لكل فريق، وفاز الأهلي إيجاباً بهدفين دون رد.


هزيمة قاسية

تجدد اللقاء بين الفريقين العام الماضي، في الدور ربع النهائي من البطولة القارية، تلقى الأهلي هزيمة قاسية في لقاء الذهاب بجنوب إفريقيا 5/0، وفاز المارد الأحمر بهدف نظيف في لقاء العودة، وودع البطولة.


تاريخ مواجهات الأهلي مع فرق جنوب إفريقيا

وفي نفس السياق، واجه الأهلي فرق جنوب إفريقيا 21 مره، حقق الفوز في 9 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، وخسر مثلها، سجل لاعبو المارد الأحمر 27 هدفًا، بينما استقبلت مُنيت شباك الفريق 21 هدفًا.

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