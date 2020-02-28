شيرين رضا تتصدر "ترند" جوجل بعد تصريحاتها المثيرة

تصدرت الفنانة شيرين رضا "ترند محرك البحث جوجل، بعد ظهورها بأحد البرامج التليزيونية، وإبدائها تصريحات أثارت حفيظة الكثيرين.





تصريحات شيرين رضا





وأثارت شيرين رضا جدلا واسعا بتصريحاته التي لاقت تعليقات كبيرة من قبل الكثيرين، الذين وصفوها بالجريئة، ويراها البعض غير ملائمة.





شيرين رضا ترفض الارتباط





وقالت شيرين رضا إن لديها علاقات كثيرة في حياتها، ولا ترغب في أن ينام أحد بحوارها على "السرير" مجددًا، ويحمل لقب زوجها، واختتمت: "كفاية كدة".





رضا تثير الجدل





وتتسم تصريحات شيرين رضا بأنها دومًا تثير الجدل ولا يخلو لقاء لها إلا وأن يعلق عليها الجمهور، وتجد سيلًا من التعليقات، وغضبًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.





شيرين رضا على مرمى المنتقدين





ولم يحالف شيرين رضا الحظ في تصريحات سابقة، لعل أبرزها، عندما اعترضت على أضحية العيد، ضاربة بالشريعة والأحكام عرض الحائط، إذ ترى أن ذبح الأضحية انهاكًا للحيوان، وهو الكلام الذي لا يتحدث به من لم يمتلك قدرًا كافيًا من العلم بالأحكام.





شيرين رضا والمؤذن





وفيما يتعلق بتصريحها الغريب السابق بشأن المؤذنين، انتقدت شيرين رضا أحد المؤذنين قائلةً: "اللى بيجعر فى الميكروفون .. انت مش سامع صوتك ولا قصدك تعمل كدة"، لتشهد هجوماً كبيرًا من الرافضين لهذا التصريح الذي أغضب الكثيرين.







