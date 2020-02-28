أستاذ اجتماع: الإعلام مفتقد الخطاب الثقافي التعليمي والتربوي

قالت الدكتورة عزة فتحي، أستاذ الاجتماع بجامعة عين شمس، إن التنمية في المجتمعات لن تتم بدون البشر، مشيدة بإطلاق وزارة التضامن بمبادرة وعي للتنمية المجتمعية، مؤكدة أنها مبادرة هامة، حيث ستساهم في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين.

وأشارت "عزة"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن المبادرة ستساهم في تشكيل الوعي، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، مشددة على ضرورة أن تتبنى الدولة خطاب ديني ثقافي تربوي إعلامي يخاطب تشكيل الوعي.



