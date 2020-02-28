41 مليار جنيه خسائر البورصة المصرية خلال شهر فبراير

أصيبت البورصة المصرية بخسائر كبيرة خلال تعاملات الشهر الحالي بلغت نحو 41.1 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 667 مليار جنيه، مقابل 1ر708 مليار جنيه خلال الشهر السابق بتراجع بلغ نسبته 5.8%.













وأظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية انخفاض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي (إيجي اكس 30) بنسبة 54 .6 في المائة ليسجل مستوى 94ر13008 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي اكس 70) بنحو 34 .5 فى المائة ليبلغ مستوى 27 .1209 نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر (إيجي اكس 100) الأوسع نطاقا، الذي تراجع بنحو 02 .6 في المائة ليبلغ مستوى 08 .1311 نقطة.





وانخفضت قيم التداول خلال الشهر الحالي لتبلغ 2 .39 مليار جنيه من خلال تداول 159 .4 مليار ورقة منفذة على 391 الف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 3 .47 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 395 .3مليار جنيه ، منفذة على 377 ألف عملية خلال الشهر الماضي.





ولفت إلى أن الأسهم استحوذت على 64 .43% من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات على نحو 36 .56% خلال الشهر.





وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 2 .62% من إجمالي تعاملات السوق ،بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 4 .26% والعرب على 4 .11% وذلك بعد استبعاد الصفقات.





وأضاف التقرير أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي شراء بقيمة 8 .184 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 2 .590 مليون جنيه .





الجدير بالذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 9 .63% قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات،بينما استحوذ الأجانب على 5 .25% وسجل العرب 6 .10%وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 7 .5 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 5 .789 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.



