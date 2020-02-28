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أزمة نارية تهدد برشلونة في دوري الأبطال بسبب ميسي وجريزمان

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:34 ص
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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تنتاب جماهير وعشاق نادي برشلونة العديد من المخاوف، بشأن نجمي الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي أنطوان جريزمان.


وتلقى النجمان بطاقتيان صفراوين خلال مواجهة الفريق الكتالوني الماضية أمام نابولي الإيطالي منذ أيام قليلة.


وأشهر الحكم الألماني فيليكس برايش إنذارين لميسي وجريزمان في مباراة نابولي، بعد تدخل عنيف لجريزمان على أحد لاعبي نابولي، وتدخل ميسي على حارس مرمى نابولي دافيد أوسبينا.


وحصل ثنائي هجوم برشلونة على البطاقة الصفراء الثانية خلال دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.


وسيعني حصول ميسي أو جريزمان على بطاقة صفراء في لقاء العودة ضد نابولي، غيابهما عن مباراة الذهاب لدور الثمانية، في حال تأهل برشلونة.


كما يتكرر الأمر ذاته في أولي مباريات الذهاب في دور الثمانية، حيث سيؤدي حصولهما على إنذار لغيابهما عن لقاء العودة في دور الثمانية.


يختلف الأمر في الدور نصف النهائي، حيث تسقط جميع البطاقات الصفراء بمجرد تأهل الفريق للدور نصف النهائي، وفق قواعد الإتحاد الأوروبي.


يذكر أن مباراة الذهاب بين نابولي وبرشلونة، إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في المواجهة التي شهدها ملعب سان باولو.

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