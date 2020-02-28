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منتخب مصر يتوج بلقب البطولة العربية للكرة الطائرة جلوس

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:33 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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توج أبطال المنتخب القومي للكرة الطائرة جلوس، بلقب البطولة العربية الأولى للكرة الطائرة جلوس، التي ينظمها الاتحاد المصري للكرة الطائرة جلوس، وأقيمت فعالياتها في استاد القاهرة، وشارك بها مختلف المنتخبات من جميع أنحاء العالم.

 

واقتنص المنتخب المصري هذا الفوز الثمين بعد تغلبه على نظيره العراقي بنتيجة ثلاثة أشواط للاشئ. وعلى صعيد النتائج الفردية بالبطولة، توج اللاعب السيد موسى بكأس أحسن ضارب، كما توج اللاعب هشام صلاح بكأس أحسن لاعب، في حين توج اللاعب عبد النبي حسن بكأس أحسن ليبرو، وحصد اللاعب محمد الحناوي كأس أحسن معد.

 

الجدير بالذكر أن منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس يلقى رعاية من أندية وادى دجلة لدعم مسيرة اللاعبين في أولمبياد طوكيو 2020 وحصد مزيد من الألقاب على الصعيد العالمي.

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