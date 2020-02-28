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تفاصيل افتتاح الدورة الـ68 للمهرجان الكاثوليكي للسينما
الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:24 ص
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هدى عبدالرازق
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قال الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي، إن فعاليات الدورة الـ 68 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما ستنطلق اليوم وتستمر لمدة أسبوع، موضحا أنهم يعملون على وجود أفكار جديدة كل عام.
وأشار "دانيال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن هذه الدورة مهداة لروح المخرج سمير سيف، وسيعقد حفل تأبين له، لافتا إلى أن تقرر إهداء جائزة الريادة السينمائية لعدد من الفنانين منهم عادل إمام، ونيلي، وأشرف عبدالغفور.
وعن مستوى الفن، أعرب رئيس المركز الكاثوليكي، عن رفضه مقولة "الجمهور عايز كده"، معقبا: "مقولة خاطئة، والفن يجب أن يرقي سلوك المجتمع".
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