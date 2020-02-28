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33 مهندسا يتنافسون على 7 مقاعد بانتخابات التجديد النصفى لنقابة قنا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:20 ص
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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تبدأ عمليات الاقتراع بانتخابات التجديد النصفي، بانتخابات نقابة المهندسين في قنا، العاشرة من صباح اليوم، وتستمر حتى السابعة مساء، لتبدأ عمليات الفرز لأصوات الناخبين، تحت إشراف قضائي كامل.

وأعلنت اللجة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين بمحافظة قنا، استقبال 33 طلبًا من المهندسين الراغبين في الترشح على مقاعد مجالس الشعب.

ولقد استقبلت اللجنة أوراق 10 مرشحين على منصب عضو مجلس النقابة لشعبة مدني، و4 مرشحين على منصب عضو مجلس النقابة لشعبة عمارة، و3 مرشحين على منصب عضو مجلس النقابة لشعبة غزل – كيمياء – تعدين.

كما استقبلت 10 مرشحين على منصب عضو مجلس النقابة لشعبة ميكانيكا، واستقبلت 6 مرشحين آخرين على منصب عضو مجلس النقابة لشعبة كهرباء.

فيما طالب المهندس أحمد عثمان، وكيل النقابة العامة للمهندسين، رئيس اللجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفي، كافة النقابات الفرعية بالمحافظات، بإخطار اللجنة العليا أو غرفة العمليات المركزية، بأي مخالفات تشهدها العملية الانتخابية باللجان، من خلال كتابة رئيس النقابة الفرعية مذكرة للمستشار رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وأشار إلى أنه يحظر على المرشحين على المراكز النقابية المختلفة، أو من ينيبون عنهم، إجراء أي عمل من أعمال الدعاية الانتخابية، داخل حرم المركز الانتخابي، ولا يسمح بذلك إلا في الأماكن المُخصصة لذلك خارج اللجان، مطالبا رئيس اللجنة الفرعية بمتابعة ذلك، مؤكدا على حظر الدعوة لانتخاب أي مترشح أو التأثير على إرادة أي ناخب، من جانب موظفي النقابة، ومن يثبت عليه فعل ذلك، يقوم رئيس اللجنة الفرعية باستبعاده فورا، واستبداله بعضو أخر.
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انتخابات تجديد نصفي انتخابات المهندسين أخبار مصر

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