33 مهندسا يتنافسون على 7 مقاعد بانتخابات التجديد النصفى لنقابة قنا

تبدأ عمليات الاقتراع بانتخابات التجديد النصفي، بانتخابات نقابة المهندسين في قنا، العاشرة من صباح اليوم، وتستمر حتى السابعة مساء، لتبدأ عمليات الفرز لأصوات الناخبين، تحت إشراف قضائي كامل.





وأعلنت اللجة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة المهندسين بمحافظة قنا، استقبال 33 طلبًا من المهندسين الراغبين في الترشح على مقاعد مجالس الشعب.





ولقد استقبلت اللجنة أوراق 10 مرشحين على منصب عضو مجلس النقابة لشعبة مدني، و4 مرشحين على منصب عضو مجلس النقابة لشعبة عمارة، و3 مرشحين على منصب عضو مجلس النقابة لشعبة غزل – كيمياء – تعدين.





كما استقبلت 10 مرشحين على منصب عضو مجلس النقابة لشعبة ميكانيكا، واستقبلت 6 مرشحين آخرين على منصب عضو مجلس النقابة لشعبة كهرباء.





فيما طالب المهندس أحمد عثمان، وكيل النقابة العامة للمهندسين، رئيس اللجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفي، كافة النقابات الفرعية بالمحافظات، بإخطار اللجنة العليا أو غرفة العمليات المركزية، بأي مخالفات تشهدها العملية الانتخابية باللجان، من خلال كتابة رئيس النقابة الفرعية مذكرة للمستشار رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.



