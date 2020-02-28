أرسنال يودع الدوري الأوروبي بعد خسارته على يد أولمبياكوس بهدفين لهدف

تلقى أرسنال ضربة موجعة ليلة أمسل الخميس الموافق الـ28 من فبراير 2020 بعدما خسر من نظيره أولمبياكوس اليوناني، بهدفين لهدف، ليودع الدوري الأوروبي، ويتلقى الهزيمة الأولى في 2020.





خسارة أرسنال





وخسر أرسنال بنتيجة المباراتين برغم تغلبه على أولمبياكوس في مباراة الذهاب على ملعبه وسط جماهيره بهدف نظيف، ليعود أولمبياكوس من بعيد، ويهزم الفريق اللندني على ملعبه "الإمارات" وسط جماهيره.





أرسنال يودع الدوري الأوروبي





وتأهل الفريق اليوناني أولمبياكوس على حساب أرسنال إلى الدور الـ16 بالدوري الأوروبي، ليودع البطولة في أول هزيمة له في عام 2020، في معقله، وهو ما أشعل الجماهير.





هزيمة أرسنال الأولى في 2020





وتعرض أرسنال لهزيمته الأولى في جميع المسابقات، خلال العام الجاري، حيث لم يتلقى أي خسارة في 11 مباراة لعبها.





أرسنال يودع





فاز فريق أرسنال في 3 مبارايات، خلال 2020، وتعادل في 4 ولم يتلقى أي هزيمة، لتأتي الهزيمة الأولى على يد أولمبياكوس اليوناني، في بطولة الدوري الأوروبي، وفاز بمباراتين في كأس إنجلترا.





أرسنال وتشيلسي





وخسر أرسنال في بطولة الدوري الأوروبي الموسم الماضي، البطولة على أيد تشيلسي، بنتيجة 4-1 في المباراة النهائية التي تفوق فيها "البلوز" على "الجانرز".







