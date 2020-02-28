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صدمة جديدة.. فايلر يكتب نهاية نجم الأهلي

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:05 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف الإعلامى إسلام صادق، آخر تطورات أزمة صالح جمعة، لاعب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى مع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأحمر.

وقال خلال تقديمه لبرنامج "البريمو"، المذاع على قناة "تن" الفضائية، إن فايلر أعلن خلال مؤتمر صحفى، أن علاقة صالح جمعة انتهت تماما مع الأهلى، وأنه خارج الحسابات، بسبب تصريحات اللاعب خلال الفترة الماضية عن المدير الفنى السويسرى".

وأضاف: "صالح جمعة يشعر باليأس بسبب موقف فايلر معه وتصريحاته حول انتهاء علاقته بالنادى الأهلى"، لافتا إلى أن صالح جمعة أكد للمقربين منه أنه فعل كل شىء للعودة، ولكن فايلر رفض كل المحاولات".
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