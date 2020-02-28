Advertisements
Advertisements
Advertisements

"صالح الشهري" سعودي يقاتل في ظل التفوق الأجنبي بالدوري المحلي

الجمعة 28/فبراير/2020 - 08:41 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements

اللاعب الأجنبي أثبت وجوده في الدوري السعودي، لذا فكثيرًا من الأحيان لا يعتمد المدرب على اللاعب المحلي خاصة في الهجوم.


اللاعب الأجنبي يحتل المراكز الأولى في جدول ترتيب الهدافين في الدوري السعودي للمحترفين.


ولكن في ظل هذا التفوق الكاسح للأجانب، ظهر اللاعب السعودي صالح الشهري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز على المستوى التهديفي.


إذ أصبح أكثر لاعب يحمل الجنسية السعودية ساهم بأهداف مع فريقه هذا الموسم، حيث قـام بمساهمة في تسجيل (9) أهداف، بواقع (7) أهداف مسجلة، وصنع هدفين آخرين.


لاسيما أنه في آخر 5 مباريات شارك فيها الشهري بشكل أساسي لم تغب لمساته، إذ سجل 3 أهداف وصنع هدفين.


جدير بالذكر أن صالح الشهري كان قد انضم في أغسطس الماضي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على سبيل الإعارة لمدة عام.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. فايلر يستقر على ثنائي الدفاع لمواجهة صن داونز

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. محمد صلاح يقترب من ريال مدريد

منذ ساعتين و 49 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم الخميس 27 / 2 / 2020: فايلر يصدم صالح جمعة.. ضربة قاتلة لجماهير الأحمر قبل مواجهة صن داونز.. مرتضي منصور يُهدد الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

محمد صلاح بديل مبابي في ريال مدريد

منذ 40 دقيقة

رينيه فايلر يحرج صالح جمعة بتصريح جديد

منذ حوالي 14 ساعة

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

منذ حوالي 5 ساعات

"هموت عشان أريحكم".. "الفجر" تكشف عن كواليس انتحار شاب بالجيزة.. وشهود عيان يروون اللحظات الأخيرة (صور)

منذ أقل من ساعتين

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

منذ حوالي 22 ساعة

الأرصاد تحذر من "الشوائب" في طقس اليوم الجمعة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

منذ حوالي 15 ساعة

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

منذ حوالي 12 ساعة

شوستر يصدم ريال مدريد وبرشلونة

منذ أقل من ساعة

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

منذ حوالي 22 ساعة

صدمة قوية لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 21 ساعة

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:08 ص

"هموت عشان أريحكم".. "الفجر" تكشف عن كواليس انتحار شاب بالجيزة.. وشهود عيان يروون اللحظات الأخيرة (صور)

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

03:44 ص

مفاجأة.. محمد صلاح يقترب من ريال مدريد

06:17 ص

الأرصاد تحذر من "الشوائب" في طقس اليوم الجمعة

07:35 ص

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

08:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status