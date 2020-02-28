ستيفن سبيلبرج لن يخرج الجزء الخامس من "إنديانا جونز"



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن تصريحات كاثلين جاءت خلال حضورها لحفل جوائز بافتا، إذ أجرت حوار على السجادة الحمراء مع عدد من المراسلين حول هذا الشأن.



وأفادت الصحيفة بأن كاثلين، أكدت على أن جزء خامس من سلسلة إنديانا جونز قيد التحضير حاليا، من بطولة النجم هاريسون فورد نفسه.



وكشفت الشركة المنتجة للفيلم، مترو جولدن مايور، أن مخرج الأجزاء السابقة ستيفن سبيلبرج لن يعود لإخراج الجزء الخامس، وسيتم استبداله بالمخرج "جيمس مانجولد".



وقدم النجم هاريسون فورد شخصية إنديانا جونز عالم الآثار الذي يقوم بعمله في إطار مغامراتي شيق، وكان ظهور السلسلة منذ بداية الثمانينات.



بالرغم من الشائعات التي ترددت مؤخرا حول إعادة إنتاج السلسلة بأكملها، أكدت منتجة أفلام إنديانا جونز كاثلين كيندي في حوار لها أن هاريسون فورد سيعود لشخصية مكتشف الآثار الشهير في جزء خامس.