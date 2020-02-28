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ديزني تعلن عن إنتاج مسلسل تليفزيوني مستوحى من فيلم Turner & Hooch

الجمعة 28/فبراير/2020 - 08:42 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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أعلنت شركة البث الرقمي التابعة لشركة ديزني، ديزني بلص، عن إنتاجها لنسخة تليفزيونية مستوحاة من فيلم Turner & Hooch الكلاسيكي للنجم الكبير توم هانكس.

وحسبما أفادت صحيفة ديلي ميل، فإن الفيلم تدور احداثه حول ضابط شرطة باسم ترنر، يتعاون مع كلب "هوتش"، للعثور على قاتل صاحبه.

وتستعين شركة ديزني بالفنان الشاب "جوش بيك" ليحل محل النجم توم هانكس في تجسيد دور الضابط سكوت ترنر.

في حين قامت بضم كل من الفنانة الشابة "ليندسي فونسيكا والنجمة الشابة كارا باتيرسون ليكونا ضمن نجوم ونجمات المسلسل الجديد.
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