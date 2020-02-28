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أسعار الحديد اليوم الجمعة 28-2-2020
الجمعة 28/فبراير/2020 - 08:28 ص
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الفجر الاقتصادي
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أسعار الحديد اليوم
يستعد سوق مواد البناء للانتعاش خلال الفترة المقبلة مع اقتراب موسم الصيف الذى يشهد رواج في عملية الإنشاءات ومع ذلك استقرت أسعار الحديد اليوم بعد التذبذب الأخير كان أخرها ارتفاع سعر طن حديد عز والسويس للصلب بنحو 200 جنيه، وسعر طن حديد المصريين بنحو 350 جنيه، مع استقرار أسعار الأسمنت بعد الارتفاع الأخير ليصعد سعر طن الأسمنت بنحو 22 جنيهًا خلال الشهر الجاري، وتستعرض بوابة الفجر أخر تحديث للأسعار:
أسعار الحديد
سجل سعر حديد عز اليوم 9900 جنيهًا للطن
سجل سعر حديد المصريين 9600 جنيهًا للطن
سجل سعر حديد العتال 10 آلاف و100 جنيها للطن
سجل سعر حديد عطية 10 آلاف و100 جنيهًا للطن
سجل سعر حديد بشاي 9800 جنيها للطن
سجل سعر حديد المراكبي 9.450 آلاف للطن
سجل سعر حديد سرحان 10 آلاف و100 جنيه للطن
سجل سعر حديد المعادي سجل 10 آلاف جنيه للطن
سجل سعر حديد الجارحي اليوم 9650 جنيها للطن
سجل سعر حديد السويس 9800 جنيها للطن
سجل سعر حديد مصر ستيل 9550 جنيها للطن.
أسعار الحديد قطاعي في الأسواق
حديد عز 9900 إلي 10200 جنيهًا
حديد بشاي 9650 إلي 9850 جنيهًا
حديد الجارحي 9700 إلي 99750 جنيهًا
حديد المراكبي 9550 إلى 9600 جنيهًا
حديد المصريين 9750 إلى 9950 جنيهًا
السويس للصلب 9800 جنيهًا
حديد العتال 9800 جنيهًا
صادرات مصر من الحديد والصلب
تراجعت صادرات مصر من الحديد والصلب بنحو 34 % لتسجل 635 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2019 مقابل 968 مليون دولار خلال نفس الفترة فى العام الذي يسبقه.
الدول المستوردة للحديد والصلب المصري
السودان 47 مليون دولار في 2019 بنسبة تراجع 26 %
إسبانيا 46 مليون دولار بنسبة تراجع 57 %
الولايات المتحدة 39 مليون دولار بنسبة تراجع 52 %
إيطاليا 36 مليون دولار بنسبة تراجع 75 %
الأردن 26 مليون دولار بنسبة تراجع 10 %
الجزائر 18 مليون دولار بنسبة تراجع 60 %
سوريا 16 مليون دولار بنسبة تراجع 76 %
أوغندا 11 مليون دولار بتراجع مليون دولار
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