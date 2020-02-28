كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك أمام الترجي

كشفت تقارير صحفية أن فرص لحاق محمد عبد الغني نجم دفاع الزمالك ضئيلة قبل مواجهة الترجي التونسي في مباراة الذهاب في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل.





وأفادت التقارير الصحفية بأن الفرن سي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك استقر على إشراك كلا من محمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام ومحمد عبد الشافي في الخط الخلفي.



وأكدت التقارير الصحفية أن المدير الفني الفرنسي استقر على جميع ملامح تشكيل الزمالك، حيث لن يختلف التشكيل الأساسي عن لقاء كأس السوبر المصري أمام الأهلي.