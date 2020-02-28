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محمد صلاح بديل مبابي في ريال مدريد

الجمعة 28/فبراير/2020 - 08:26 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ريال مدريد يخطط لتدعيم هجومه في الصيف المقبل وذلك من أجل الإستعداد للموسم المقبل خاصة بعد الآداء المتذبذب الذي يعيشه الفريق هذا الموسم تحديدًا بعد رحيل كريستيانو رونالدو.

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن ريال مدريد يخطط لبيع جاريث بيل في الصيف المقبل والتعاقد مع نجم من الطراز الرفيع وتحديدًا كيليان مبابي.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن مسئولي ريال مدريد يعتقدون أن مبابي سيكلف خزائن النادي حوالي 250 مليون جنيه إسترليني لذلك وضع المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي كبديل في حال فشله في ضم مبابي.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن محمد صلاح سيكلف خزينة ريال مدريد حوالي 126 مليون جنيه إسترليني علماً بأن النجم الدولي المصري يمتلك عقداً مع ليفربول يمتد حتى عام 2023.

وأفادت تقارير صحفية بريطانية أمس بأن المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي مرشح للإنضمام إلى ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة إكسبريس البريطانية أن ريال مدريد استقر على ضم صلاح من أجل علاج المشاكل الهجومية التي يعاني منها الملكي مؤكدة أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد مستعد لدفع 150 مليون يورو لضم الفرعون المصري.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن ريال مدريد ليس لديه أي مانع في دفع 300 مليون يورو من أجل ضم الثنائي محمد صلاح نجم ليفربول وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ريال مدريد اشترط رحيل نجمه الويلزي جاريث بيل عن الفريق من أجل إتمام صفقة محمد صلاح.
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