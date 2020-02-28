تشغيل شبكات مياه الشرب بـ"الكوثر" والمطار والنجدة" في الغردقة





وقال المحافظ: إنه يواصل العمل وبذل أقصى جهده بالتنسيق مع الجهات المختلفة للوفاء بتعهداته لأهالي المحافظة والتي على رأسها الحصول على مياه شرب نظيفة والقضاء على مشاكل الصرف الصحي بشكل نهائي.



كان المحافظ، وجه بالإسراع في حل المشكلات التي يشعر بها المواطن، وأهمها الحصول على مياه شرب صالحة، وكلف الدكتورة يسرا عطية، نائبته، بمتابعة نسب تنفيذ المشروعات التي قامت بها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وما يعيق تلك المشروعات لتذليل أي عقبات.



وناشدت محافظة البحر الأحمر، المواطنين بسرعة التوجه إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي لإتمام إجراءات التعاقد.

أعلن محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، اليوم الجمعة، تشغيل شبكات مياه الشرب بالكامل في مناطق (الكوثر، المطار، النجدة) بمدينة الغردقة، بعد انتهاء تنفيذها منذ 10 سنوات، من دون تشغيلها ودخولها الخدمة.