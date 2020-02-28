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نجم الترجي السابق يحذر فريقه قبل موقعة الزمالك

الجمعة 28/فبراير/2020 - 07:53 ص
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بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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حذر سامي العروسي مهاجم الترجي التونسي السابق، فريقه من مباراة الزمالك المقبلة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.


موعد مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا

ويلتقي الزمالك المصري مع الترجي التونسي، مساء غداً الجمعة، ضمن منافسات دور الثمانية من عمر بطولة دوري أبطال إفريقيا.


وتقام مباراة الزمالك أمام الترجي في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت الإمارات.


وتحدث العروسي في تصريحات خاصة لصحيفة "الصباح التونسية"، أن الترجي قادر على تخطي الزمالك والخروج بنتيجة إيجابية من مباراة الذهاب في القاهرة.


وتابع:" الترجي دخل لقاء السوبر بمنطلق أنه البطل، وذلك جعل هناك مساحات في الملعب، مما جعل الزمالك يستغل تلك المساحات وأحرز اللقب".


وواصل:" الزمالك سيضطر للجهوم على ملعبه، مما سبجعله ترك مساحات في منطقة وسط الملعب، وذلك سيسهل مهمة الترجي في لقاء الذهاب".


وأتم:" الترجي قادر على تحقيق نتيجة ايجابية في القاهرة، إذا لم يرتكب نفس أخطائه في مباراة السوبر الإفريقي".
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