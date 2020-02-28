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المخرج بولانسكي لن يحضر حفل توزيع جوائز سيزار الفرنسية لهذا السبب

الجمعة 28/فبراير/2020 - 07:56 ص
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بوابة الفجر
وكالات
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قرر المخرج الفرنسي البولندي رومان بولانسكي، عدم حضور حفل جوائز سيزار الفرنسية في باريس يوم الجمعة، في ظل انتقادات، بعد أن قاد أحدث أفلامه الترشيحات للجوائز على الرغم من اتهامات حديثة وسابقة بالاعتداء الجنسي.

ودشن المخرج فيلمه ”ضابط وجاسوس“ (آن أوفيسر آند إيه سباي) في فرنسا العام الماضي، بعد أيام من اتهام ممثلة فرنسية له باغتصابها عام 1975 عندما كانت في الثامنة عشرة من عمرها، خلال عطلة تزلج في جشتاد في سويسرا.

ونفى بولانسكي (86 عاما) الاتهام.

وقال بولانسكي في بيان ”النشطاء يهددوني بالفعل بالقتل العلني“ مضيفا أنه يريد حماية موظفيه وأسرته.

ونددت جماعات نسوية بترشيح فيلم بولانسكي لجوائز سيزار، وهي المعادل الفرنسي لجوائز الأوسكار، ودعت لمقاطعة الفيلم.

يأتي ذلك في أعقاب الحكم بإدانة المنتج الأمريكي هارفي واينستين في انتصار لحركة مي_تو التي تشكلت بسبب قضيته في أواخر 2017. وأدين واينستين بالاعتداء الجنسي على مساعدة إنتاج سابقة واغتصاب ممثلة سابقة.



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مخرج سيزار الفجر الفني افلام

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