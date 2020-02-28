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"الدفاع الروسية": أنقرة لم تبلغنا بوجود قوات تركية في إدلب

الجمعة 28/فبراير/2020 - 07:53 ص
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وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية
الفجر
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أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن تركيا لم تبلغها بوجود قوات تركية في منطقة إدلب السورية، وفقا لما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الفصائل المسلحة في إدلب حاولت شن هجوم على الجيش السوري أمس.

ونفت وزارة الدفاع الروسية استهداف القوات التركية في أدلب، لافتة إلى أن هناك جنود أتراك كانوا وسط المسلحين السوريين أصيبوا في قصف بإدلب أمس، مشددة على أنها فعلت كل شيء لفرض وقف كامل لإطلاق النار من جانب الجيش السوري بعدما علمت بمقتل أتراك.

وارتفعت حصيلة الهجوم السوري، على الجيش التركي إلى 33 قتيلا، و36 مصابًا.

كان الجيش العربي السوري قد شن غارة جوية على قوات تركية موجودة في محافظة إدلب السورية ما أسفر عن مقتل العشرات.

الجدير بالذكر أن تركيا كانت قد أرسلت معدات عسكرية وأسلحة ثقيلة إلى محافظة إدلب، لدعم المعارضة السورية في حربها ضد الجيش العربي السوري والقوات الروسية.

وأعلنت السلطات التركية، قبل قليل، الرد بالمثل على الهجوم الذي شنه الجيش العربي السوري، على قوات تركية متمركزة في محافظة إدلب السورية.

وقالت الرئاسة التركية في بيان لها، صباح الجمعة: "قررنا الرد بالمثل على القوات السورية التي صوبت سلاحها ضد جنودنا، ولن تذهب دماء جنودنا سدى، وستستمر أنشطتنا العسكرية على الأراضي السورية"، داعية المجتمع الدولي وعلى رأسه أطراف مسار "أستانة" إلى الوفاء بمسؤولياتهم المنوطة بهم.
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الكلمات المفتاحية

سوريا جنود أتراك تركيا إدلب

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