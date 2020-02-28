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في ذكرى ميلاد بدرية عبد الجواد.. تعرف على أبرز المعلومات عن حياتها

الجمعة 28/فبراير/2020 - 07:27 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة المصرية بدرية عبد الجواد التي بدأت منذ عام 1967 مسيرتها الفنية، وقدمت العديد من الأعمال الفنية واستطاعت كسب الملايين.

ويعرض ''الفجر الفني'' بعض المعلومات التي لا تعرفها عن حياتها.

1- ولدت في 28 فبراير عام 1948م.

2- قدمت العديد من المسلسلات منها سر الغائب، حواء والتفاحة، زهرة والمجهول، دموع صاحبة الجلالة، رسالة خطرة، أهالينا، أبناء دهشان، عدل الأيام، اليقين، لعبة الأيام، عاشت مرتين، أمر إزالة.

3- شاركت في عدة أفلام منها بيت القاصرات، أبو البنات، غراميات مجنون، التحدي، حادي بادي، ابتسامة في نهر الدموع، سأعود بلا دموع، حافية على جسر الذهب، اليوم المشهود، حادث النصف متر، حلق حوش.

4- اعتزلت في عام 1997م العمل الفني.

5- رحلت عن عالمنا في 6 أغسطس 2009 عن عمر يناهز الحادية والستون عامًا.

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