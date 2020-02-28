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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28 2 2020 والقنوات الناقلة لها

الجمعة 28/فبراير/2020 - 06:34 ص
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جدول_ مبارايات_ اليوم
جدول_ مبارايات_ اليوم
حسن شحاتة
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مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الجمعة 28 2 2020، أبرزها مباراة الزمالك ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا، ونوريتش سيتي ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا "ذهاب دور الـ8"

الزمالك ضد الترجي، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

الرجاء البيضاوي ضد مازيمبي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ28"

نوريتش سيتي ضد ليستر سيتي، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ26"

ريال سوسيداد ضد بلد الوليد، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي "إياب دور الـ32"

سالزبورج ضد آينتراخت فرانكفورت، تقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ20"

ضمك ضد الحزم، تقام المباراة في تمام الثالثة وعشر دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة وعشر دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة وعشر دقائق مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.

العدالة ضد الفيصلي، تقام المباراة في تمام الخامسة والثلث مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والثلث مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والثلث مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.

الفيحاء ضد الرائد، تقام المباراة في تمام السابعة وعشر دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة وعشر دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة وعشر دقائق مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي "الجولة الـ17"

بني ياس ضد شباب الأهلي، تقام المباراة في تمام الثالثة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.

الجزيرة ضد خورفكان، تقام المباراة في تمام الثالثة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2.
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