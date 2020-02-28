مفاجأة.. محمد صلاح يقترب من ريال مدريد







كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن فريق ريال مدريد الإسباني، يرغب في التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ووضع ريال مدريد محمد صلاح كخيار أول للتعاقد معه، بعد إقتراب رحيل الجناح الويلزي جاريث بيل، عن صفوف الفريق الملكي.





وأشارت صحيفة صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن ريال مدريد قادر على شراء محمد صلاح والذي يقدر نحو 126 مليون جنيه إسترليني.





وتابعت الصحيفة، أن ريال مدريد وضع محمد صلاح أمامه بعد مغالاة فريق باريس سان جيرمان في سعر مبابي والذي قدر بـ 300 مليون يورو.