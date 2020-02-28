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تعرف على موعد مباراة النصر القادمة بعد التعاول المثير مع الأهلي

الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:34 ص
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النصر
النصر
أميرة فطيم
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خيم التعاول الإيجابي على كلاسيكو النصر والأهلي، بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت بينهم، مساء اليوم الخميس، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة العشرون من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.


وسجل لاعب النصر البرازيلي بيتروس ماثيوس هدف في مرمى فريقه عن طريق الخطأ عند الدقيقة 32، قبل أن يحرز سجل عمر السومة الهدف الثاني لصالح الأهلي عن طريق ركلة جزاء ليضعها في شباك النصر عند الدقيقة 43.


ونجح جوليانو فيكتور دي باولا من تسجيل أول أهداف النصر عند الدقيقة 58، قبل أن يدرك هدف التعادل بتمريرة حاسمة استقرت في مرمى الأهلي عند الدقيقة 66.


موعد مباراة النصر القادمة:-

وسيواجه النصر نظيره الفيصلي، يوم السبت الموافق 7 مارس 2020، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، من مباريات الجولة الحادية والعشرون من الدوري السعودي.


ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة السابعة وأربعون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثالثة وأربعون دقيقة بتوقيت جرينتش.


وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي.


ويحتل النصر المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 42 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن غريمه التقليدي الهلال المتصدر.
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