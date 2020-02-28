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موعد مباراة الهلال القادمة.. بعد الفوز على التعاون

الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:25 ص
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بوابة الفجر
أميرة فطيم
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حقق الهلال فوزاً صعباً على نظيره التعاون، بهدف دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة العشرون من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.


وأحرز سالم الدوسري هدف المباراة الوحيد للهلال من داخل منطقة الجزاء ليضعها في مرمى التعاون عند الدقيقة 16.


ليرفع الهلال رصيده إلى 47 نقطة، في صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين، بينما تجمد رصيد التعاون عند 29 نقطة في المركز السادس.


وفيما يلي موعد مباراة الهلال القادمة:-

ومن المقرر أن يواجه الهلال فريق باختاكور الأوزبكي، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا.


وسيقام اللقاء في تمام الساعة السادسة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة والثامنة وخمسة أربعون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الرابعة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت جرينتش.


وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي.


ويتواجد الهلال في المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف فقط عن باختاكور صاحب المركز الأول.
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