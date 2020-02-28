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نسرين طافش: "أغاني المهرجانات بتديني باور"

الجمعة 28/فبراير/2020 - 06:25 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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كشفت الفنانة السورية نسرين طافش، عن عدم تفضيلها لنوع معين من الغناء وعشقها لجميع ألوان الطرب الغنائي.

وعبرت "طافش" خلال لقائها في برنامج "أسرار النجوم" مع الإعلامية "انجي علي" قائلة: بحب الحاجات الطربية جدًا بسمع لعبد الحليم حافظ وفيروز وأم كلثوم، وبعشق (القدود الحلبية) لصباح فخري جدا"ز

وأضافت: "أصحابي بيداعبوني بيقولولي إنتي عندك كام سنة 90 سنة عشان تسمعي الحاجات دي بقولهم انتم مبتفهموش دي حاجات طربية بتنعش وتغذي الروح وبطير لما بسمع أي أغنية طربية".

وتابعت "طافش" قائلة: "في نفس الوقت بسمع أغاني المهرجانات، علشان بتديني باور وحالة بهجة بحس يومي جميل وعاوزة أجري ساعتين على "التريد ميل"، أنا بسمع كل حاجة معنديش نظام معلقة عليه".

يذكر أن "طافش" العديد من المسلسلات التليفزيونية منها ربيع قرطبة، هولاكو، قرن الماعز، رجال ونساء، على طول الأيام، حكايات الغروب، طريق النحل، السراب، جلسات نسائية، تحالف الصبار، مدرسة الحب، شبابيك، مقامات العشق، ختم النمر.

وشارك في بطولة مسلسل "ختم النمر" كلا من عفاف شعيب، أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، تامر شلتوت، وفاء سالم، كريم العمري، جميل برسوم.

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