نسرين طافش ترد على سؤال: "بتحبي التمثيل أكتر ولا الغناء؟" (فيديو)





قائلة: "التمثيل شغفي وحلمي الأول ودراستي في المعهد وحياتي كلها".









أعربت الفنانة نسرين طافش، عن حبها الشديد لفن التمثيل منذ صغرها،وأضافت "طافش" خلال لقائها مع الإعلامية "إنجي علي" في برنامج "أسرار النجوم": "الغنا بالنسبالي كمان حاجة مهمة وبحس إني لو عملت حاجة فيها غنا وتمثيل هتبقا جميلة جدًا، واحنا محتاجين نعمل الموضوع ده علشان زمان كنا بنلاقي أعمال ميوزيكال والنوع ده بقا قليل جدًا وأنا حابة يرجع".في سياق آخر قدمت "طافش" العديد من المسلسلات التليفزيونية منها ربيع قرطبة، هولاكو، قرن الماعز، رجال ونساء، على طول الأيام، حكايات الغروب، طريق النحل، السراب، جلسات نسائية، تحالف الصبار، مدرسة الحب، شبابيك، مقامات العشق، ختم النمر.وشارك في بطولة مسلسل "ختم النمر" كلا من عفاف شعيب، أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، تامر شلتوت، وفاء سالم، كريم العمري، جميل برسوم.