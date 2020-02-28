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ارتفاع عدد وفيات كورونا في الصين إلى 2788 حالة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 04:52 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أعلنت السلطات الصينية، تسجيل 44 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وبذلك يرتفع عدد الوفيات إلى 2788 حالة.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، فقد قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، الجمعة، إن بر الصين الرئيسي سجل 327 حالة إصابة جديدة بالفيروس، الخميس، انخفاضا من 433 حالة سجلها قبل ذلك بيوم.

.الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، لافتة إلى أن عدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.
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كورونا في الصين فيروس كورونا حالة جديدة

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