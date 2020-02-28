ترتيب أندية الدوري الأوروبي بعد نهاية دور المجموعات

أسدل الستار على مباريات دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي لهذا الموسم. تأهل 24 نادي لدور الستة عشر، جاءت كالتالي :-





"أشبيلية وأبويل نيقوسيا ومالمو وكوبنهاجن وبازل وخيتافي ولاسك لينز وس بورتنج لشبونة وسيلتك وكلوج وآرسنال وآينتراخت فرانكفورت وبورتو وجلاسيكو رينجرز واسبانيول ولودوجوريتس وجينت وفولفسبورج واسطنبول باشاك شهير وروما وسبورتنج لشبونة وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد والكمار"



