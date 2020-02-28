Advertisements
Advertisements
Advertisements

"عذبه في منزله".. مصدر يكشف مفاجآت بشأن "قتيل السيدة زينب"

الجمعة 28/فبراير/2020 - 04:45 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
Advertisements
قال مصدر أمني بقطاع أمن القاهرة،  إن عم الشاب الذي عُثر علي جثته في شارع الطبرسي بالقصر العيني هو الذي قام بالاعتداء عليه بالضرب والتعذيب حتى الموت، لافتًا إلى أن السبب خلافات مالية بينهما، موضحا أن المجني عليه يدعي "نور"، ويبلغ من العمر 16 سنة.

عذبه حتى الموت
وأضاف المصدر ذاته في تصريحات إلى "الفجر"، أن المتهم يعمل صاحب محل فراخ، والمجني عليه يعمل لديه وضربه داخل محله، ثم اصطحبه إلى منزله ليستكمل التعدي عليه بالضرب وتعذيبه حتى سقط قتيلا.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المتهم حاول إنقاذه وأخذه في سيارته إلى مستشفي قصر العيني لإسعافه، ولكنه توفي قبل وصوله إلى المستشفى فحاول المتهم التخلص منه في شارع الطبرسي، بالقرب من شارع القصر العيني.

الأمن يتعقب الجاني ويكشف لغز الجريمة
ونجح رجال مباحث القاهرة في كشف ملابسات العثور على جثة شاب مجهول الهوية، وملقاة في شارع الطبرسي بالقرب من شارع القصر العيني.

وكشفت التحريات أن عمه هو وراء ارتكاب الجريمة، وتمكنت القوات الأمنية من القبض عليه.

وتلقى العقيد إيهاب المعزاوي بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد العثور على جثة شاب مجهول الهوية ملقاة في شارع الطبرسي بالقرب من شارع القصر العيني.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد أحمد سعيد، رئيس مباحث السيدة زينب، وبالفحص والمعاينة تم العثور على جثة شاب في العقد الثاني بكامل ملابسه.

وبتفتيش ملابسه لم يتم العثور على أوراق تثبت هويته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

قتيل القصر العيني القاهرة السيدة زينب

أخبار تهمك

محامي عائلة أحمد زكي.. يكشف خفايا حياة هيثم نجل الراحل (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

رينيه فايلر يحرج صالح جمعة بتصريح جديد

منذ حوالي 10 ساعة

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

منذ ساعة و 25 دقيقة

صدمة قوية لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

منذ حوالي 11 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الخميس 27 / 2 / 2020: فايلر يصدم صالح جمعة.. ضربة قاتلة لجماهير الأحمر قبل مواجهة صن داونز.. مرتضي منصور يُهدد الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. فايلر يستقر على ثنائي الدفاع لمواجهة صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 21 ساعة

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. فايلر يستبعد ثنائي الأهلي من قائمة مباراة صن داونز

منذ حوالي 8 ساعات

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مفاجأة في جريمة قتل شاب بالقاهرة

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

منذ حوالي 18 ساعة

اللغز الكبير في الأهلي.. حقيقة سفر رمضان صبحي إلى ألمانيا

منذ حوالي 7 ساعات

حارس برشلونة يهدد ريال مدريد بتصريح من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

الحلم تحول لكابوس.. العثور على جثة شاب مشنوقا داخل "عش الزوجية" بأوسيم

طمعا في الـ800 جنيه.. تفاصيل قتل الشاب المعثور على جثته متحللة في أكتوبر

"تعالى هنشرب سيجارتين ونوصلك".. كواليس قتل شاب في أكتوبر

أمن الجيزة يواصل جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة لواء سابق في الهرم

"استناه يدخل العمارة".. تفاصيل جديدة في قتل لواء سابق بالهرم

"كاميرات المراقبة" كلمة السر في كشف لغز قتل لواء سابق بالهرم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:44 ص

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

08:57 م

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

06:18 م

عاجل.. فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز

06:39 م

رينيه فايلر يحرج صالح جمعة بتصريح جديد

06:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status