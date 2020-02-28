بالأسود.. دارين حداد تتألق عبر "إنستجرام" (صورة)





نشرت الفنانة التونسية دارين حداد صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "حداد'' في هذه الصورة مرتدية فستانًا عاريًا باللون الأسود، وحذاء ذو كعب عالي من يجمع بين اللونين الأسود والفضي الملمع، مع وضعها لميكب يتناسب مع جمال بشرتها وتصفيف شعرها بطريقة جذابة.

ولم تكتب "حداد" تعليًقا على صورتها سوى ببعض الأيموشنات.

وعلق أحد المتابعين عليها قائلًا: "قمراية بتتصور ما شاء الله، الأسود هياكل منك حتة".

في سياق آخر درست "حداد" بمدرسة خاصة بمجال التمثيل، ولفتت انتباه الفنان عادل إمام بمهارتها فقدمها لابنه المخرج رامي إمام، وبالفعل شاركت بمسلسل "فرقة ناجي عطا الله".

وشاركت "حداد" في العديد من الأعمال الفنية منها: نوايا بريئة، الأسطورة، حملة فريزر، سعيكم مشكور يا برو، الفيل الأزرق، في غمضة عين، زي الورد، فرقة ناجي عطا الله، دار الخلاعة، نصيبي وقسمتك.



