ارتفاع عدد قتلى تركيا في سوريا إلى 33 جنديا

ذكرت صفحة فضائية "العربية" على موقع التدوينات الصغير "تويتر" أن عدد الجنود الأتراك الذين قتلوا في ضربة جوية نفذها الطيران التابع للجيش العربي السوري، ارتفع إلى 33 جنديا.





وأعلنت الرئاسة التركية في الساعات الأولى من صباح الجمعة، أن الجيش التركي رد بضربات مماثلة على أهداف لنظيره السوري في إدلب شمال غربي البلاد، بعد تعرضه لضربة جوية أدت إلى مقتل عدد كبير من الجنود الأتراك.





وقالت الرئاسة التركية إن الأنشطة التركية ستستمر على الأراضي السورية، مؤكدة: "قواتنا المسلحة الجوية والبرية تواصل قصف كافة الأهداف المحددة للقوات السورية.