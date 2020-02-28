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ازدحام شديد من الأهالي على "محمد رمضان" لإلتقاط السيلفي معه لحظة مغادرته إمبابة (فيديو)

الجمعة 28/فبراير/2020 - 04:20 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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زار الفنان محمد رمضان، أحد المطاعم الشهيرة بمنطقة إمبابة وذلك وسط تفاعل كبير من الأهالي الذين عبروا عن سعادته بوجوده وسطهم.

وأعرب رمضان عن سعادته بوجوخ وسط جمهوره بامبابة من خلال الرقص على أغاني المهرجانات الشعبية والرقص أمام المطعم. 

وعند مغادرة محمد رمضان، المطعم وجد صعوبة في ذلك بسب ازدحام الأهالي، حيث رغب الكثيرون في إلتقاط الصور السيلفي والتذكارية معه.

يشار إلى أن محمد رمضان، بدأ تصوير مسلسله الجديد "البرنس" والمقرر يعرض في دارما رمضان ٢٠٢٠ بمشاركة نخبة من النجوم.


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