عاجل.. ارتفاع إصابات كورونا لأكثر من ألفين بكوريا الجنوبية



الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، لافتة إلى أن عدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.



ذكرت فضائية "العربية"" أن كوريا الجنوبية أعلنت أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد(كوفيد -19) يتجاوز الألفين.