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عاجل.. ارتفاع إصابات كورونا لأكثر من ألفين بكوريا الجنوبية

الجمعة 28/فبراير/2020 - 04:01 ص
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أرشيفية
أرشيفية
مروة عبدالعزيز
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ذكرت فضائية "العربية"" أن كوريا الجنوبية أعلنت أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد(كوفيد -19) يتجاوز الألفين.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، لافتة إلى أن عدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.
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كوريا الجنوبية فيروس كورونا إصابات فيروس كورونا

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