شاهد.. محمد رمضان يوجه التحية لأهالي إمبابة من داخل سيارته (فيديو)





رحب الفنان محمد رمضان، بجمهوره في منطقة إمبابة وذلك أثناء تواجده بأحد المطاعم الشهيرة، كما تفاعل مع معجبيه بالغناء والرقص على أغاني المهرجانات.





وظهر محمد رمضان، في فيديو إلتقطه له "الفجر" داخل سيارته الخاصة وهو يلقي التحية على أهالي إمبابة، فيما تفاعل مع محبوه بقوة وتدافعوا من أجل إلتقاط الصور بصحبته.





يذكر أن نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، أصدر قرارًا بمنعها في المنشآت السياحية وغيرها من الأماكن العامة مهددًا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف ذلك.





يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي دشنوا، حملة مقاطعة رمضان، بعد ازمتة مع الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر، التي تم على إثرها وقفه عن العمل مدى الحياة.



