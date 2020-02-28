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بعد تعليق رحلات العمرة.. شركات السياحة توجه نصائح للحاجزين

الجمعة 28/فبراير/2020 - 04:08 ص
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أرشيفية
أرشيفية
مروة عبدالعزيز
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وجه باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، نصائح للحاجزين في رحلات العمرة، بعد قرار السعودية الخاص بتعليق العمرة بسبب فيروس كورونا.

وأَضاف السيسي، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "كل مواطن حجز للعمرة حقوقه مضمونة مع الشركات، ومن من لديه الرغبة في الانتظار فينتظر، ومن لديه الرغبة في إلغاء الرحلات فحقوق الجميع مضمونة".

وأشار إلى أن مستوى النظافة المتواجدة في الحرم حاليًا عال جدًا، ولا يوجد أي مشكلات حتى الآن، متابعا: "الأمور مطمئنة في السعودية، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع المواطنين العائدين من الخارج"، لافتًا إلى أن السعودية تعلق كل أنواع التأشيرات بشكل مؤقت.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا شركات السياحة تعليق العمرة السعودية

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