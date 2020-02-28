الحكومة تتخذ إجراءات استباقية لمواجهة "كورونا"

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن طرق مواجهة الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه تم رفع درجة الإجراءات الاحترازية إلى درجة أعلى.





وأضاف سعد، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس، أن مصر خالية من فيروس كورونا، ولا توجد حالة مصابة يتم إخفاؤها، والحكومة ليس من مصلحتها إخفاء تعرض مصر للإصابة بفيروس كورونا.





وتابع: "ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا ليس عيبا حتى يتم إخفاؤه.. الحكومات السابقة كانت عندما تتعرض لأزمة تلعب دور رد الفعل، ولكن مصر الآن تتخذ خطوات استباقية لمواجهة أي أزمات قد تحدث".