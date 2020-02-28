استياء في أهلي جدة بسبب تغيير المدربين









أظهر بعض من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة استيائهم من فكرة تغيير المدربين المستمر.





أهلي جدة خلال هذا الموسم، بدأ بـ "برانكو ايفانكوفيتش"، ثم صالح المحمدي فترة مؤقتة، ثم كريستيان جروس، ثم مازن بهلكي، وتبحث الإدارة في الوقت الحالي عن بديل أجنبي.





من المؤكد أن كل مدرب وله أسلوبه وطريقته الخاصة، التي من المفترض أن تناسب البعض منهم وربما لا، بالإضافة إلى أن استقرار الطريقة هو الحل الأمثل للوصول إلى أفضل النتائج.





لذا فقد ظهرت حالة من الاستياء في أهلي جدة بسبب هذا التغيير المستمر، وقد صرح حسين عبدالغني قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، عقب انتهاء لقاء فريقه أمام النصر بالتعادل الإيجابي بهدفين ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري السعودي للمحترفين، معبرًا عن مدى تأثير هذا التغيير على الأداء والنتائج.





وأوضح عبدالغني، " اللاعبين لا يتدخلون في هذه القرارات، سواء بالتعاقد مع مدرب جديد أو رحيل آخر كما يظن البعض".





فيما قال عمر السومة أيضًا، "الأهلي يعاني من عدة مشكلات من ضمنها تغيير المدربين المستمر داخل النادي خلال الفترة الماضية".