سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك



وأضاف فرج خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن المشير طنطاوي يُعاني من التهاب في الأذن الوسطى، وأعد نعيًا للرئيس الراحل في احدى الصحف الكبرى.



وتابع "فرج": "المشير طنطاوي قام بزيارة الرئيس الأسبق في مستشفى المعادي، بعد خروجه من المجلس العسكري"، لافتًا إلى أن "طنطاوي" من القادة العظام، وعدم حضوره الجنازة سببه عارض صحي لا أكثر.



وأشار إلى أن وجود شعب مصر في جنازة الرئيس الراحل كان جيدًا للغاية، وأمر لم يكن متوقعًا، معقبًا: "أنا بصراحة مكنتش متوقع اللي حصل في جنازة مبارك".



كشف اللواء سمير فرج، الخبير العسكري، عن سر غياب المشير حسين طنطاوي عن جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.