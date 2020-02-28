Advertisements
Advertisements
Advertisements

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:44 ص
Advertisements
سمير فرج
سمير فرج
مروة عبدالعزيز
Advertisements
كشف اللواء سمير فرج، الخبير العسكري، عن سر غياب المشير حسين طنطاوي عن جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وأضاف فرج خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن المشير طنطاوي يُعاني من التهاب في الأذن الوسطى، وأعد نعيًا للرئيس الراحل في احدى الصحف الكبرى.

وتابع "فرج": "المشير طنطاوي قام بزيارة الرئيس الأسبق في مستشفى المعادي، بعد خروجه من المجلس العسكري"، لافتًا إلى أن "طنطاوي" من القادة العظام، وعدم حضوره الجنازة سببه عارض صحي لا أكثر.

وأشار إلى أن وجود شعب مصر في جنازة الرئيس الراحل كان جيدًا للغاية، وأمر لم يكن متوقعًا، معقبًا: "أنا بصراحة مكنتش متوقع اللي حصل في جنازة مبارك".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

جنازة مبارك جنازة عسكرية لمبارك جنازة حسني مبارك

أخبار تهمك

رينيه فايلر يحرج صالح جمعة بتصريح جديد

منذ حوالي 10 ساعات

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز

منذ حوالي 10 ساعات

اللغز الكبير في الأهلي.. حقيقة سفر رمضان صبحي إلى ألمانيا

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الخميس 27 / 2 / 2020: فايلر يصدم صالح جمعة.. ضربة قاتلة لجماهير الأحمر قبل مواجهة صن داونز.. مرتضي منصور يُهدد الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية عن اتحاد الكرة

منذ حوالي 17 ساعة

صدمة قوية لجماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 17 ساعة

شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها وتعلن إصابتها بورم سرطاني

منذ حوالي 18 ساعة

مجدي يعقوب يكشف عن أساليبه الجديدة في جراحة القلب

منذ ساعة و نصف

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

منذ حوالي 8 ساعات

محامي عائلة أحمد زكي.. يكشف خفايا حياة هيثم نجل الراحل (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

دوري أبطال أوروبا| جمال الشريف يفجر مفاجأة بشأن حكم قمة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. فايلر يستقر على ثنائي الدفاع لمواجهة صن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. فايلر يستبعد ثنائي الأهلي من قائمة مباراة صن داونز

منذ حوالي 8 ساعات

حارس برشلونة يهدد ريال مدريد بتصريح من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. تغيير موعد جنازة مبارك.. وعضو بهيئة الدفاع: "هكذا يستحق"

عاجل| بالأسماء.. قيادات بارزة تستعد لحضور جنازة مبارك

سيد علي ناعيًا الرئيس الأسبق حسني مبارك: رحل أحد قادة مصر العظام

مواطن بجنازة مبارك: "الله يرحمك وينور قبرك".. حافظت على مصر

عاجل.. وصول "السيسي" لحضور الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق مبارك

الباز يكشف سر غياب وزير الدفاع عن جنازة مبارك

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:44 ص

سر غياب "طنطاوي" عن جنازة مبارك

5 أدلة سيقدمها الزمالك لإخلاء مسئوليته في أزمة مباراة القمة

08:57 م

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية إلى اتحاد الكرة بعد خصم النقاط

06:18 م

عاجل.. فايلر يصدم جماهير الأهلي قبل ساعات من مباراة صن داونز

06:39 م

رينيه فايلر يحرج صالح جمعة بتصريح جديد

06:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: صفحات من مذكرات أشهر موسيقار فرنسى نهديها إلى وزير السياحة والآثار قبل افتتاح المتحف الكبير

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

DMCA.com Protection Status