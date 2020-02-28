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كبار السعودية فريسة سهلة لـ "عمر السومة"

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:26 ص
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السومة
السومة
أمل الحلفاوي
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لاعب لم يلق أي صعوبة في زيارة شباك الأندية التي يواجهها فريقه، كبيرة كانت أو صغيرة، لا يهاب شيء ولا تخطئ قدمه الشباك.


هو السوري عمر السومة العائد من الإصابة التي لحقت به منذ فترة كبيرة، واستطاع في أول مباراة له بعد الشفاء أن يسجل هدفًا لفريقه أمام النصر.


وكان اللقاء قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين بين أهلي جدة والنصر ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري السعودي للمحترفين.


عمر السومة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، وصل إلى الهدف رقم 12 في شباك النصر كأكثر فريق تلقى أهدافًا من الدولي السوري.


ويأتي من بعد ذلك الهلال الذي تلقى 11 هدف، ومثلهم تلقتهم شباك اتحاد جدة، فيما سجل 10 أهداف في شباك الشباب.


يذكر أن عمر السومة منذ بداية الموسم الحالي لعب 15 لقاء في الدوري السعودي للمحترفين، ووصل إلى الهدف رقم 12، بينما خاض في كأس الملك لقائين فقط وسجل هدفين.


جدير بالذكر أن عمر السومة وصل إلى الهدف رقم 115 له في الدوري السعودي للمحترفين، من 120 مباراة لعبها
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