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الولايات المتحدة تطالب روسيا وسوريا إنهاء الهجوم على القوات التركية

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:23 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، عن قلقها البالغ تجاه الهجوم الذي شنه الجيش العربي السوري على الجنود الأتراك، وأسفر عن مقتل العشرات منهم، وفقا لما أفادت قناة الغد في خبر عاجل.

وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية من روسيا وسوريا إنهاء الهجوم.

وارتفعت حصيلة الهجوم السوري، على الجيش التركي إلى 29 قتيلا، و36 مصابًا، وفقا لما أفادت "CNN" في خبر عاجل.

كان الجيش العربي السوري قد شن غارة جوية على قوات تركية موجودة في محافظة إدلب السورية ما أسفر عن مقتل العشرات.

الجدير بالذكر أن تركيا كانت قد أرسلت معدات عسكرية وأسلحة ثقيلة إلى محافظة إدلب، لدعم المعارضة السورية في حربها ضد الجيش العربي السوري والقوات الروسية.

وأعلنت السلطات التركية، قبل قليل، الرد بالمثل على الهجوم الذي شنه الجيش العربي السوري، على قوات تركية متمركزة في محافظة إدلب السورية.

وقالت الرئاسة التركية في بيان لها، صباح الجمعة: "قررنا الرد بالمثل على القوات السورية التي صوبت سلاحها ضد جنودنا، ولن تذهب دماء جنودنا سدى، وستستمر أنشطتنا العسكرية على الأراضي السورية"، داعية المجتمع الدولي وعلى رأسه أطراف مسار "أستانة" إلى الوفاء بمسؤولياتهم المنوطة بهم.
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الكلمات المفتاحية

سوريا تركيا الولايات المتحدة الجيش التركي إدلب

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