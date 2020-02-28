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مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا اليوم

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:19 ص
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الزمالك والترجي
الزمالك والترجي
محمد جمال
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تنتطلق اليوم مباريات دور ال 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020 بمواحهات قوية اليوم، ستكون الاولى عندما يستضيف ستاد القاهرة الدولى مباراة قوية بين الزمالك المصري والترجي التونسي، بينما المباراة الثانية تجمع بين الرجاء البيضاوي المغربي ومازيمبي الكونغولي.


موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي

يحل فريق الترجي التونسي ضيف ثقيل على الزمالك فى تمام السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت السعودية والثامنة مساءا بتوقيت الإمارات والرابعة عصرا بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا تحت قيادة الحكم رضوان جيد.


موعد مباراة الرجاء ومازيمبي

يستضيف ملعب محمد الخامس بالمغرب لقاء قوي بين الرجاء المغربي ومازيمبي الكونغولي ضمن مباريات ذهاب دور ال 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، تحت قيادة الحكم الزامبي سيكازوي فى تمام السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت السعودية والتاسعة مساءا بتوقيت الإمارات والخامسه مساءا بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.


وستقام يوم السبت مباراتان ضمن نفس الدور الاولى بين الاهلي المصري وصن داونز الجنوب إفريقي والاخري بين الوداد البيضاوي المغربي و النجم الساحلى التونسي.
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