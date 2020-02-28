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ماذا فعل مبارك بعد اغتيال السادات؟ وزير سابق يوضح التفاصيل

الجمعة 28/فبراير/2020 - 04:16 ص
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الرئيس الراحل محمد حسني مبارك
الرئيس الراحل محمد حسني مبارك
مروة عبدالعزيز
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قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الرئيس الراحل، حسني مبارك، كان ولا يزال رمزا لسلاح الطيران المصري، لافتًا إلى أن تعزية خصومة السياسية دليل على عظمته.

وأضاف هلال خلال لقاءه ببرنامج "المصري أفندي" الذي يعرض على فضائية "القاهرة والناس"، مع الإعلامي محمد علي خير: "ما حدث في جنازة الرئيس السابق يعني أن هناك تقديرًا لدور هذا الرجل في تاريخ الحياة العامة بمصر، والتاريخ سيكشف إيجابيات وسلبيات مبارك خلال الـ10 سنوات المقبلة".

وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: "أول إنجاز للرئيس مبارك لملمة الدولة بعد اغتيال السادات في وقت قصير، وعودة العلاقات مع الدول العربية كانت من أهم أهدافه"، لافتًا إلى أن اغتيال السادات كان هدفه انهيار مصر ومبارك تصدي له.
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مبارك علي الدين هلال جنازة عسكرية لمبارك جنازة حسني مبارك

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