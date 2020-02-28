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ريال مدريد ضد برشلونة.. هجوم عنيف علي كريم بنزيما قبل الكلاسيكو

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:13 ص
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كريم بنزيما
كريم بنزيما
علي ماهر حلمي
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ينتظر عشاق الكرة العالمية و الأوربية مواجهة قوية من العيار الثقيل تجمع بين نادي ريال مدريد ضد برشلونة ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الاسباني الممتاز يوم الأحد المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب سنتياجو برنابيو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد.


الصحافة الاسبانية تهاجم كريم بنزيما قبل مواجهة ريال مدريد ضد برشلونة:

قالت صحيفة ماركا:" قبل الكلاسيكو خسر ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا أمام مانسشتر سيتي، الهزيمة لم تكن مسؤولية كريم بنزيما وحده لكن مساهم في ذلك مثل المدرب و اللاعبين ، لكن يتوقع دائمًا من الفرنسي لمسة تحسم المباراة لكنه بالكاد أظهر نفسه و فريقه بحاجة له، ‏حدث العكس في مانشستر سيتي مع كسر دي بروين مرارًا و تكرارًا للدفاع الأبيض ، في الهدف الأول كان محاطًا بأربعة مدافعين لكنه لم يهتم بوضع الكرة في رأس جابرييل خيسوس الكابوس الآخر لريال مدريد".


وأضافت الصحيفة الاسبانية:" ‏عرف ريال مدريد لبضعة أشهر كيفية الإستفادة الكاملة من ذلك دون لعب إشارة مرجعية رقم 9 ، و لكن فجأة اختفى الفريق و فقد قوته و عدم وجود إشارة عند الهجوم مع فينيسيوس بإعتباره السبيل الوحيد للهروب، كان الهدف الأول في الشوط الأول و الذي فشل فيه فينيسيوس في تسديد الكرة و المرمى فاضي هي الحجة القائلة بأن بنزيما كان موجودًا على العشب و هي نادرة لصاحب الرقم 9، الذين عادوا للعب بعيدًا عن منطقة تأثير ما يجب كونه مهاجمًا لفريق مثل ريال مدريد ، لفترة طويلة أنقذ فريقه و تنافس على العرش لأفضل لاعبي الفريق هذا الموسم لكن الخطوة التي اتخذها إلى فريقه كانت قاتلة".


واختتمت صحيفة ماركا تقريرها قبل مواجهة ريال مدريد ضد برشلونة قائلة:" أمام كريم بنزيما النادي الملكي مواجهة الكلاسيكو لا بديل للفوز لنادي ريال مدريد لاستعادة الصدارة وتعويض هزيمة دوري أبطال أوروبا".


يذكر أن نادي ريال مدريد الإسباني تلقي هزيمة بنتيجة هدفين مقابل هدف علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء علي ملعب سنتياجو برنابيو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.
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