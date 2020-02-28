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موعد قرعة دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:07 ص
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مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
حسام مجدي
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انتهت أمس الخميس 27 فبراير رسميا منافسات دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي لتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة وهي منافسات دور الستة عشر من البطولة.


المتأهلين إلى دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي

وتأهل إلى دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوربي كل من: "مانشتسر يونايتد، بازل ، باشاك شهير ، لاسك لينز ، باير ليفركوزن ، فولفسبورج ، رينجرز ، روما ، إنتر ميلان ، ولفرهامبتون ، شاختار ، كوبنهاجن ، إشبيلية ، خيتافي ، أولمبياكوس".


ويتبقى فقط تحديد المتأهل الأخير بين آينتراخت فرانكفورت وسالزبورج اللذان تم تأجيل مباراتهم بسبب الظروف الجوية.


موعد قرعة دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي

وتقام اليوم الجمعة 28 فبراير مراسم سحب قرعة دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوربي في مدينة نيون بدولة فرنسا.


وتنطلق قرعة دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي اليوم في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت السعودية.


القنوات الناقلة لقرعة دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي

وستذاع مراسم سحب قرعة دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي على قناة "BEIN SPORTS HD".


موعد مباريات دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي

وتلعب مباريات الذهاب من منافسات دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي يوم الخميس الموافق 12 مارس بينما تلعب مباريات العودة الخميس الموافق 19 مارس.
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