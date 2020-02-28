لعبت أمس الخميس 27 فبراير أول مباراتين ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري السعودي الممتاز.



نتائج مباريات الأمس في بطولة الدوري السعودي الممتاز



وجاءت نتائج أولى مباريات الجولة العشرين من بطولة الدوري السعودي الممتاز أمس كالآتي:



التعاون × الهلال



وانتهت هذه المباراة بفوز نادي الهلال بهدف مقابل لا شيء.

النصر × الأهلي



بينما انتهت هذه المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.



متصدر جدول الدوري السعودي



ويتصدر نادي الهلال السعودي جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي الممتاز برصيد 47 نقطة من أصل 20 مباراة خاضها حتى الآن في بطولة الدوري.



جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي الممتاز



ويقدم لكم موقع "الفجر" جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري السعودي الممتاز كالآتي:



1- عبد الرزاق حمد الله "النصر" 16 هدف

2- جوميز "الهلال" 14 هدف

3- عمر السومة "الأهلي" 12 نقطة

4- كارلوس إدواردو "الهلال" 11 هدف

5- يوسف نياكاتي "الوحدة" 10 أهداف

6- كارلوس "الحزم" 9 أهداف

7- أندريا ماستينور "العدالة" 8 أهداف

8- جاتيني تافاريس "الأهلي" 8 أهداف

9- رومارينيو "الاتحاد" 8 أهداف

10- كريستيان جوانكا "الشباب" 7 أهداف