

لعبت أمس الخميس 27 فبراير أول مباراتين ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري السعودي الممتاز.



نتائج مباريات الأمس في بطولة الدوري السعودي الممتاز



وجاءت نتائج أولى مباريات الجولة العشرين من بطولة الدوري السعودي الممتاز أمس كالآتي:



التعاون × الهلال



وانتهت هذه المباراة بفوز نادي الهلال بهدف مقابل لا شيء.

النصر × الأهلي



بينما انتهت هذه المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.



متصدر جدول الدوري السعودي



ويتصدر نادي الهلال السعودي جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي الممتاز برصيد 47 نقطة من أصل 20 مباراة خاضها حتى الآن في بطولة الدوري.



جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز



ويقدم لكم موقع الفجر جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي الممتاز كالآتي:



1- الهلال 47 نقطة

2- النصر 42 نقطة

3- الأهلي 34 نقطة

4- الوحدة 33 نقطة

5- الرائد 31 نقطة

6- التعاون 29 نقطة

7- الفيصلي 28 نقطة

8- الشباب 28 نقطة

9- الفيحاء 24 نقطة

10- أبها 24 نقطة

11- الاتفاق 23 نقطة

12- الحزم 22 نقطة

13- الاتحاد 19 نقطة

14- الفتح 15 نقطة

15- العدالة 14 نقطة

16- ضمك 14 نقطة