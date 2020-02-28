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"سموم الإسكندرية" يحذر من مخاطر "سمك الفيليه" (فيديو)

الجمعة 28/فبراير/2020 - 04:32 ص
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أرشيفية
أرشيفية
مروة عبدالعزيز
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قالت الدكتورة مها غانم، مدير مركز السموم التابع لكلية الطب جامعة الإسكندرية، إن "سمك الفيليه" منتشر بفي المحافظة، ويوجد نوعًا منه يسمي "الأوراد" وتسمي أيضا "الأرنب"، لافتة إلى أن هذه السمكة معروفة أن جلدها سام وأحشاءها سامة.

وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج"مساء dmc" مع الإعلامي رامي رضوان: "عند سلخ هذه السمكة وفض أمعائها لا توجد مشكلة، ولكن عند وجود بواقي من الأمعاء أو الجلد هنا تكمن الخطورة، ومن الطبيعي أن يأتي إلى المركز حالة كل شهر أو شهرين مصابة بهذه السموم".

وتابعت مدير مركز السموم التابع لكلية الطب جامعة الإسكندرية: "من أعراض الإصابة تنميل في الوجه وفي الأذن والأطراف وكانت الإصابات محدودة وانتهت"، لافتة إلى أن هذا النوع من السمك موجود في البحر الأحمر والأبيض.
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الكلمات المفتاحية

طب الإسكندرية سموم سمك فيليه

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