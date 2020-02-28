بعد تأهله الأوروبي.. موعد مباراة إنتر ميلان القادمة بالدوري الإيطالي







حقق فريق انتر ميلان الإيطالي فوزا ثمينا على حساب فريق لودوجوريتس رازجراد البلغاري بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جرت بينهما مساء الخميس على ملعب "جيوسيبي مياتزا" في لقاء إياب دور الـ3 2 لبطولة الدوري الأوروبي بالموسم الحالي.





فريق لودوجوريتس كان البادئ بالتسجيل عن طريق اللاعب كولي أوليفيرا سوزا بالدقيقة 26، وتعادل كريستيانو بيراجي لفريق انتر ميلان بالدقيقة 31 من زمن اللقاء.





وخطف روميلو لوكاكو هدف الفوز للفريق الإيطالي بالدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول، ليفوز الانتر بنتيجة 2 / 1.





وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في بلغاريا انتهت بفوز انتر ميلان 2 / 0 ليتأهل الفريق الإيطالي إلي دور الـ16 متفوقا في مجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب 4 / 1.





موعد مباراة انتر ميلان القادمة:



ينتظر فريق انتر ميلان مواجهة نارية ضد فريق يوفنتوس الإيطالي ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الإيطالي، وستقام المباراة على ملعب "جيوسيبي مياتزا" معقل النيراتزوري.





وتقام مباراة إنتر ميلان ضد يوفنتوس يوم الأحد الموافق 1 مارس لعام 2020، وتنطلق أحداث اللقاء في تمام الساعة 9:45 مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، 10:45 مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، 8:45 مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش".





وقرر الاتحاد الإيطالي إقامة مباراة انتر ميلان ويوفنتوس بدون حضور جماهيري خوفا من انتشار فيروس كورونا.